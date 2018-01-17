В Татарстане пьяная девушка упала с моста, делая селфи

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В городе Елабуга (Республика Татарстан) пьяная 26-летняя девушка упала с моста, расположенного в 10 метрах над уровнем дороги. Залезть на перила девушку вынудило желание сделать селфи.

Накануне вечером 26-летняя девушка, вместе с молодым человеком, гуляла по Елабуге. Выйдя на центр местного моста, пребывающая в состоянии алкогольного опьянения жительница Татарстана захотела сделать селфи. Девушка вылезла на перила, поскользнулась и упала вниз с 10-метровой высоты. Шокированный парень вызвал на место ЧП карету скорой, однако потерпевшая от собственной глупости любительница селфи отказалась от медицинской помощи.

Фельдшеры уехали, а через некоторое время девушка сама пришла в больницу, сославшись на боли в руках.