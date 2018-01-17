«Аэрофлот» намерен добиться уголовного преследования для авиадебошира Колотыгина

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В понедельник, 15 января во время полета борта «Аэрофлота» SU1730 (Москва — Петропавловск-Камчатский) произошла внештатная ситуация. Ее инициатором выступил находившийся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения пассажир бизнес-класса В.Колотыгин.

Мужчина нецензурно выражался в адрес экипажа и даже нанес удар бортпроводнику. Самолет был готов экстренно сесть в Новосибирске, но на помощь экипажу пришли находившиеся в числе пассажиров сотрудники Федеральной службы, которые способствовали обездвиживанию дебошира в кресле. В аэропорту его забрали сотрудники полиции, составившие протокол об административном правонарушении. «Аэрофлот», следует отметить, считает необходимым обеспечить уголовное преследование авиадебошира.

«Аэрофлот» считает, что в РФ нужно разрешить перевозчикам использовать спецсредства сдерживания во время полета. За рубежом абсолютное большинство авиакомпаний успешно использует пластиковые или металлические наручники для сдерживания авиадебоширов.

В отечественный УК ранее включили поправки, согласно которым наказание за деструктивное поведение на транспорте ужесточается. С июня текущего года у российских перевозчиков будет законное право составлять «черные списки» нарушителей и впоследствии отказывать им в перевозке.