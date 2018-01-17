В Мурманске 13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась

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В Мурманске родители 13-летней Регины Игнашевой опубликовали в социальных сетях тревожное сообщение об исчезновении их дочери. Указывается, что девочка вчера после школы ушла на прогулку и домой не вернулась.

Родители Регины просят о помощи волонтеров, знакомых и просто неравнодушных людей. При этом в сообщении не указывается, обращались ли родители к правоохранителям. Пользователи, знакомые с семьей Игнашевых, утверждают, что Регина, что называется, домашний ребенок и никогда не уходила надолго и без разрешения.

Мать и отец Регины сообщают, что она вышла из дома в куртке ярко-красного цвета, которую легко заметить в потоке прохожих. Девочка выглядит на свои годы и имеет худощавое телосложение. Телефон у Регины был с собой, но он не отвечает. Пока что неизвестно, опросили ли родители всех подруг Регины. Кроме того, не сообщается о подключении к розыскам волонтеров.