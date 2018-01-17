VistaNews.ru


В Свердловской области отравились 24 ученика одной из школ

Сегодня, 10:29

Правоохранительные органы Свердловской области организовали проверку по факту массового отравления учеников одной из школ города Асбеста. 24 несовершеннолетних пациента почувствовали резкое недомогание, некоторых из них пришлось госпитализировать.

О ЧП в школе Асбеста Следком Свердловской области узнал в начале текущей неделе. В определенный момент сразу 24 ученика почувствовали резкое недомогание, часть детей пришлось госпитализировать. Правоохранители моментально направили в учебное учреждение следственную группу, проверяющую обеспечение санитарных норм и правил нахождения учеников в школе. Также стражи порядка проводят опросы среди старшеклассников и работников оскандалившегося учебного учреждения.

Причина массового отравления детей в школе челябинского Асбеста все еще не установлена. Исходя из заключения специалистов, областной Следком примет процессуальное решение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.