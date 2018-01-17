В Свердловской области отравились 24 ученика одной из школ

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Правоохранительные органы Свердловской области организовали проверку по факту массового отравления учеников одной из школ города Асбеста. 24 несовершеннолетних пациента почувствовали резкое недомогание, некоторых из них пришлось госпитализировать.

О ЧП в школе Асбеста Следком Свердловской области узнал в начале текущей неделе. В определенный момент сразу 24 ученика почувствовали резкое недомогание, часть детей пришлось госпитализировать. Правоохранители моментально направили в учебное учреждение следственную группу, проверяющую обеспечение санитарных норм и правил нахождения учеников в школе. Также стражи порядка проводят опросы среди старшеклассников и работников оскандалившегося учебного учреждения.

Причина массового отравления детей в школе челябинского Асбеста все еще не установлена. Исходя из заключения специалистов, областной Следком примет процессуальное решение.