В финале массовой драки оказался разгромленным бар в Кирове

Вчера, 23:58

Организаторы массовой драки в Кирове разгромили один из городских баров. В результате повреждения имущества, питейному заведению трое кировчан нанесли урон на сумму 100 тысяч рублей.

Представители Росгвардии по Кировской области сообщили о том, что трое пьяных кировчан под утро 13 января устроили массовую драку. Этот инцидент произошел в стенах одного из ночных баров Кирова. По рассказам же сотрудников питейного заведения, в тот вечер, 13 января, в баре было много гостей. Под утро толпа немного разошлась по домам, но все же компании присутствовали. В одной из таких групп возник конфликт.

Сначала трое кировчан просто ругались, после скандала дело дошло до драки. В итоге мужчины трощили в буквальном смысле все, что попадало под руку. Разгромленный бар внутри ужаснул владельцев. Побитой оказалась мебель, техника, посуда, даже некоторое кухонное оборудование. Сумма ущерба составила предварительно 100 тысяч рублей.