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В Омске полиция поймала пьяного водителя маршрутки

Вчера, 23:34

В Омске за рулем маршрутного такси сидел пьяный водитель. Его поездка с пассажирами могла продолжаться и дальше, если бы не сотрудники Госавтоинспекции, которые остановили бус для проверки документов.

На улицах Омска ездила маршрутка № 365 с пьяным водителем и пассажирами внутри, которые даже не подозревали об этом. На момент остановки транспортного средства сотрудниками ГАИ Омска, внутри салона было четверо граждан. В ходе диалога с водителем, полицейский заподозрил алкогольное опьянение и предложил мужчине пройти обследование на месте. Шофер ответил отказом.

В итоге разбирательства по поводу претензии относительно пьяного состояния на рабочем месте, водитель маршрутки был отстранен органами ГАИ от дальнейшего нахождения на службе. Относительно водителя заведено административное дело. Ему грозит штраф, как минимум.


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