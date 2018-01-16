В Подмосковье на тренировке в бассейне умер подросток

Вчера, 21:04

В Подмосковье дежурная тренировка для юного пловца закончилась трагически. Мальчик подросткового возраста умер, когда пребывал непосредственно в бассейне.

16 января в населенном пункте Пересвет произошел смертельный случай в бассейне «Чайка». Во время проведения очередной тренировки по плаванию скончался подросток, который постоянно занимался плаванием. Мальчику внезапно стало плохо, когда тот находился в воде. После того, как тренер заметил, что с парнем проблемы, он немедленно вытащил пловца из воды.

Параллельно вызвали и скорую помощь. Хотя медики приехали за несколько минут, мальчика спасти не удалось, он умер фактически на руках фельдшеров. По словам тренера, парень активно занимался плаванием. Его уровень развития спортивной карьеры практически достиг профессионального показателя. Причин, по которым он мог умереть, не было замечено. В настоящее время тело покойного юного пловца отвезли в морг на экспертизу. Окончательную точку в этом случае поставят судебные медики после вскрытия.