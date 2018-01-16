В Нижнем Тагиле мать избивала малышей и заставляла их курить

Вчера, 23:45

В Нижнем Тагиле мать двоих малышей избивала их и заставляла курить. По данному факту уже начата проверка работниками местного СК.

Сообщение о подобном поведении женщины сделал отец одного из детей. С его слов, бывшая супруга занималась этим при участии бабушки детей.

Детишкам сейчас 2 года и 11 месяцев. Их мать, которой 20 лет, страдает запоями, но кормит своего младшего грудью.

Мужчина проинформировал, сына она родила от него, а девочка, которая старше – не родная. Он хотел бы забрать мальчика к себе, но бывшая супруга его не отдаёт.

Согласно его сведениям, он как-то раз ночевал у бывшей жены. Она, не стесняясь его, стала бить и душить девочку. Поводом для этого стало то, что та долго не засыпала.

Мужчина не растерялся, и успел даже сделать несколько фотографий. Он сообщил, что женщина курит и даёт выкидывать окурки своей дочери. Также она даёт сигареты и малышке, чтобы та «затянулась».

Помимо того, он проинформировал, что подобным поведением отличается и мать его бывшей жены. С его слов, он свидетель того, как родительница била не только свою дочь, но наносила чувствительные побои и внукам.

Мужчина сообщил, что, приходя позже, опять увидел у 2-летней девочки синяки. Когда он спросил ребёнка, откуда они появились, та ответили, что упала.