Васильева навестила пострадавшую при резне пермскую учительницу

Вчера, 20:21

Глава российского Министерства образования Ольга Васильева, сегодня 16 января, приехала в Пермь. Там она навестила учительницу Наталью Шагулину, которая получила серьёзное ранение во время нападения и дальнейшей резне в пермской школе №127.

Министр Васильева после своей встречи заявила, что она выражает отдельную благодарность учительнице Наталье Васильевне. Чиновница вместе с Максимом Решетниковым, губернатором Пермского края, посетили педагога в больнице. Последняя в себя уже пришла. Васильева называет учительницу очень мужественным человеком.

По заявлению главы Министерства образования, Шагулина – учитель с большой буквы, перед которым нужно преклониться. Во время инцидента она сделала всё, что в её силах.

Ранее сообщалось, что по словам Ольги Васильевой, разборка резни в пермской школе №127 находится под контролем высшего российского правительства. В частности, к делу уже был подключён премьер-министр Медведев.