VistaNews.ru


Васильева навестила пострадавшую при резне пермскую учительницу

Вчера, 20:21

Глава российского Министерства образования Ольга Васильева, сегодня 16 января, приехала в Пермь. Там она навестила учительницу Наталью Шагулину, которая получила серьёзное ранение во время нападения и дальнейшей резне в пермской школе №127.

Министр Васильева после своей встречи заявила, что она выражает отдельную благодарность учительнице Наталье Васильевне. Чиновница вместе с Максимом Решетниковым, губернатором Пермского края, посетили педагога в больнице. Последняя в себя уже пришла. Васильева называет учительницу очень мужественным человеком.

По заявлению главы Министерства образования, Шагулина – учитель с большой буквы, перед которым нужно преклониться. Во время инцидента она сделала всё, что в её силах.

Ранее сообщалось, что по словам Ольги Васильевой, разборка резни в пермской школе №127 находится под контролем высшего российского правительства. В частности, к делу уже был подключён премьер-министр Медведев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.