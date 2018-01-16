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В детском саду Южно-Сахалинска снежная глыба обрушилась на голову женщины

Вчера, 20:19

Вчера, 15 января на территории детского сада в Южно-Сахалинске случилось чрезвычайное происшествие. На голову мамы, которая пришла забирать ребенка из сада, упала глыба снега. В результате инцидента женщина серьезных травм не получила.

Данное происшествие случилось в детском саду №2 под названием "Березка", который расположен на улице Амурской. Мама ребенка пришла забирать малыша из детского сада, женщина двигалась по одной из тропинок, ведущим к выходу в здание. Именно в этот момент, по словам очевидцев, глыба съехала прямо на голову мамочки.

Отмечается, что крыша на здании, так сказать "скатная", поэтому рано или поздно снег по-любому все равно скатился бы на землю и скорее всего травмировал бы или ребенка, или же взрослого. Родительница пострадала не сильно, ей даже не пришлось вызывать медицинскую помощь.

Свидетели произошедшего также сообщают, что, если бы женщина шла с ребенком, то неизвестно, какими бы были последствия.

Уже сегодня, 16 январ,я опасная зона была огорожена ленточкой. По словам главы детского садика, будут вестись работы по очистке территории детского учебного заведения.


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