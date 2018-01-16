В Якутии уволен врач избивший пациентку

Вчера, 19:48

В министерстве здравоохранения Республики Саха решили обойтись «малой кровью» в инциденте между врачом районной Нерюнгринской больницы и пациентки, обратившейся за помощью. Несмотря на увольнение медика, общественный резонанс вряд ли оставит распускающего руки эскулапа без справедливого наказания.

В социальные сети попало видео, на котором дежурный врач в приемном покое неожиданно проявляет агрессию по отношению к женщине, пришедшей снять побои, нанесенные ей накануне. Видео, снятое на мобильный телефон и опубликованное в Сети бесстрастно показывает, как врач, вначале словесно угрожает женщине, а затем, бьет ее кулаками по рукам.

Далее выяснилось, что инцидент между жительницей Нерюнгри и врачом произошел накануне в ночном клубе. По версии пострадавшей, медик несколько раз ударил ее, оставив следы побоев. Потерпевшая пришла в лечебное учреждение, чтобы официально зафиксировать факт избиения и узнала в дежурном враче своего недавнего обидчика. Врач уже уволен, дальнейшее расследование будут вести сотрудники полиции.