В Ярославле в ТЦ на Тутаевском шоссе был слышен громкий хлопок

Вчера, 19:32

В торговом центре на Тутаевском шоссе в Ярославле только что был услышан громкий хлопок. Сообщение об этом распространили в Сети граждане проходившие рядом.

Очевидцы, проходившие рядом с ТЦ «Рио», находящемся в Ярославле, сообщили, что, по их мнению, в здании произошёл взрыв.

Согласно предварительной информации, появившейся в интернете, взрыв произошёл не вследствие теракта. Источники сообщают, неожиданно взорвался котёл, находящийся на территории мясного отдела «Ленты».

Сейчас правоохранители огородили место происшествия и начали расследование.

Сообщается, что во многих помещениях «Рио» сейчас замечена задымлённость, но, в целом, ТЦ продолжает работать.

Информации о пострадавших пока не поступало.