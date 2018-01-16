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В Петербурге пьяный мужчина примёрз "пятой точкой" к асфальту

Вчера, 19:26

Сегодня, 16 января, в 07:15 в Петербурге на перекрёстке Ветеранов и Германа пьяный мужчина без ботинок, со штанами до колен, но в куртке и шапке, примёрз ягодицами к асфальту. Информация об этом сообщается в одном из питерских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Одна из очевидцев происшествия сообщила, что она подошла к пьяному мужчине и вызвала врачей скорой помощи. 25 минут они сидели вместе «в обнимку» и ждали медиков. У пострадавшего мужчины также было искривленно лицо, по-видимому кроме алкогольного опьянения у него был инсульт. Очевидец также заявляет, что пострадавший был одет прилично, он только не знал где его ботинки и ремень.

По заверениям девушки, вызвавшей бригаду скорой помощи, за всё время ожидания по перекрёстку прошли больше 100 человек, и никто не предложил свою помощь. Некоторые бежали на автобус, другие делали вид, что не замечают происходящего, а остальные просто смеялись.

Уточняется, что на улице в момент происшествия было -11 градусов по Цельсию.


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