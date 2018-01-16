VistaNews.ru


В Сергиевом Посаде электричка насмерть сбила женщину

Вчера, 19:18

На Ярославском направлении МЖД (Московская железная дорога), электричка насмерть сбила взрослую женщину. Уточняется, что инцидент случился в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта по области.

Сообщается, что данное происшествие случилось сегодня, 16 января, в 17:45 по московскому времени. В областном министерстве транспорта призывают соблюдать все правила поведения на железной дороге и станциях.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове электропоезд насмерть задавил идущего по железнодорожным путям подростка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.