В Сергиевом Посаде электричка насмерть сбила женщину

Вчера, 19:18

На Ярославском направлении МЖД (Московская железная дорога), электричка насмерть сбила взрослую женщину. Уточняется, что инцидент случился в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта по области.

Сообщается, что данное происшествие случилось сегодня, 16 января, в 17:45 по московскому времени. В областном министерстве транспорта призывают соблюдать все правила поведения на железной дороге и станциях.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове электропоезд насмерть задавил идущего по железнодорожным путям подростка.