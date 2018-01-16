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Первыми словами пострадавшего педагога из Перми были вопросы о детях

Вчера, 18:41

Учительница, которая пострадала от ножевой разборки в Перми, впервые после госпитализации пришла в сознание. Первые ее фразы касались справок о том, как самочувствие ее воспитанников.

Педагог Наталья Шагулина наконец-то пришла в сознание. В данный момент врачи делают все возможное, чтобы женщина осталась жива. В первых словах, которые произнесла пострадавшая, прослеживалась одна нота – полноценное беспокойство о детях, которые были в тот нелегкий момент в классе, когда произошло нападение. Наталья постоянно спрашивала врачей, а также представителей Минобразования, которые навестили ее, о самочувствии учащихся.

Также, потерпевшая обеспокоена тем, что ей не удалось полностью защитить всех учеников. Трагедия в Перми случилась 15 января. Двое 16-летних подростков, вооруженные ножами, совершили нападение на один из классов городской школы № 127. В момент поножовщины учительница Наталья Шагулина смело пыталась противостоять злоумышленников и приняла большинство ударов на себя.


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