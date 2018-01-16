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На юго-западе Москвы строительная люлька с рабочим упала с высоты

Вчера, 18:17

По данным представителей экстренных служб, на юго-западе Москвы строительная люлька с мужчиной упала с высоты. Инцидент зафиксирован на улице Профсоюзная №82.

По предварительным данным, на юго-западе Москвы со здания высотки упала строительная люлька. В этот момент в ней находился один рабочий, который погиб на месте ЧП. Инцидент произошел в ходе ремонтных мероприятий на фасаде дома, расположенного по улице Профсоюзная №82. Отметим, что в здании числится главное архивное управление Москвы.

По факту ЧП сотрудники правоохранительных органов намерены провести ряд следственных проверок с целью установления обстоятельств трагедии. Будет установлена причина, по которой люлька оборвалась.


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