На юго-западе Москвы строительная люлька с рабочим упала с высоты

Вчера, 18:17

По данным представителей экстренных служб, на юго-западе Москвы строительная люлька с мужчиной упала с высоты. Инцидент зафиксирован на улице Профсоюзная №82.

По предварительным данным, на юго-западе Москвы со здания высотки упала строительная люлька. В этот момент в ней находился один рабочий, который погиб на месте ЧП. Инцидент произошел в ходе ремонтных мероприятий на фасаде дома, расположенного по улице Профсоюзная №82. Отметим, что в здании числится главное архивное управление Москвы.

По факту ЧП сотрудники правоохранительных органов намерены провести ряд следственных проверок с целью установления обстоятельств трагедии. Будет установлена причина, по которой люлька оборвалась.