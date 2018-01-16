На кладбище в Кургане обнаружили замерзшую женщину

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Труп 45-ти летней Н. Самигуллиной, пропавшей 21 декабря минувшего года, обнаружили замерзшим неподалеку от Курганского Зайковского кладбища.

Наталья приехала в Курган навестить своих родственников из Киргизии и в конце декабря вышла на прогулку и внезапно исчезла, а 11 января текущего года тело ее обнаружили местные жители.

Правоохранители констатировали, что каких-либо следов насилия или увечий ими не было выявлено на теле пострадавшей, и ее смерть наступила в результате сильного переохлаждения организма. В самое ближайшее время сотрудниками следственных органов будут установлены причины, вследствие которых 45-ти летняя гостья города исчезла и погибла.