В столкновениях у здания ВРУ пострадал полицейский

Сегодня, 14:45

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о пострадавшем в результате столкновений в правительственном квартале Киева правоохранителе. Также митингующие подожгли принесенные с собой автомобильные шины.

Конфликт между правоохранителями и участниками протестной акции начался с поджогами автомобильных шин последними. Полицейские сделали митингующим замечание, попытавшись затушить горящие колеса, получив в ответ дождь из брусчатки и слезоточивый газ в глаза. В результате столкновения один из стражей порядка отделался травмами. Также правоохранителям удалось арестовать одно нарушителя порядка.

Ранее руководства Нацполиции Киева и Нацгвардии направили в правительственный квартал свыше 3800 стражей порядка, дабы не допустить беспорядки во время рассмотрения парламентом законопроекта о реинтеграции Донбасса.