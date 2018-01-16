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В Москве госпитализировали актера Сергея Горобченко

Сегодня, 14:16

СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного российского актера Сергея Горобченко. Звезде отечественного кинематографа стало резко плохо в московской квартире.

Сергея Горобченко привезли в больницу его родственники. В определенный момент актер почувствовал недомогание, впоследствии потеряв сознание в своей московской квартире. В какой именно больнице пребывает звезда отечественного кинематографа, не сообщается. Также прессе ничего неизвестно о его самочувствии на момент прибытия в медучреждение.


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