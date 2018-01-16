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Российский турист умер на борту самолета во время экстренной посадки в Канаде

Сегодня, 13:57

Трагически закончилось для российского туриста возвращение с отдыха, проведенного в Доминиканской Республике. Россиянин умер на борту самолета, несмотря на экстренную посадку, совершенную аэропорту канадского Бунвора.

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина почувствовал себя плохо почти сразу же после взлета авиалайнера из Пунтакана. Вначале он сильно побледнел и сообщил бортпроводнице, что у него сильно болит левая сторона груди и онемела рука. Стюардесса дала мужчине бывшее в ее распоряжении лекарство и обратилась по громкой связи с просьбой откликнуться тех пассажиров, кто является медиком. Таковых на борту не оказалось.

Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было получено разрешение диспетчеров Бунвора. Бригада врачей немедленно выехала в район посадочной полосы аэропорта. Однако после приземления самолета, медикам оставалось лишь констатировать смерть пассажира от сердечного приступа. Родственникам покойного уже направлено сообщение о его смерти.


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