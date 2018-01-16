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На Кубани женщина умерла из-за салфетки, оставленной в ней врачами

Сегодня, 13:48

На Кубани причиной смерти хабаровчанки оказалась салфетка, оставленная в ней врачами после проведения операции. Сообщение сделано пресс-службой регионального СК.

Согласно информации, основной версией смерти 56-летней женщины является следующая. Её вызвала марлевая салфетка, оставленная  в желудочном тракте прооперированной.

Пациентку в клинику Краснодара доставила карета «скорой». Там ей 10 февраля была проведена срочная операция на желудке. 2 марта её выписали.

Женщина приезжала на Кубань из Хабаровска, где проживала. После выписки она отбыла к месту жительства. Там и скончалась 17 мая.

При вскрытии в её желудочном тракте была найдена разложившаяся медицинская салфетка. Она считается самой вероятной причиной, вызвавшей смерть скончавшейся.

Сейчас проводятся необходимые экспертизы. По их итогам, врачам, проводившим операцию, могут быть предъявлены обвинения.


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