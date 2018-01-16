Причина экстренной посадки самолёта в Волгограде – курение на борту

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Причина экстренной посадки самолёта в Волгограде вызвана курением на его борту. Лайнер следовал по маршруту Москва – Сочи.

Сообщение сделано пресс-службой управления регионального МВД. Согласно поступившей информации, командир экипажа экстренно приземлившегося судна сообщил о необходимости прибытия туда полицейских.

Когда правоохранители прибыли, было установлено, командиром сделан отказ в дальнейшем полёте одному из пассажиров, возраст которого составляет 28 лет. Причиной этому стало его курение в туалете лайнера, когда он находился в воздухе.

Нарушитель был снят с рейса и доставлен в помещение линейного отделения полиции волгоградской аэрогавани. Инцидент произошёл поздним вечером 15 января. После того, как молодого человека вывели из салона, лайнер продолжил свой маршрут.

Теперь на него может быть наложен штраф размером до 5 тыс. рублей и 15-суточный админарест.

Как сообщают эксперты, этим дело может не ограничиться. Юристы авиаперевозчика могут потребовать от нарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой.

Ранее в Волгограде уже вынужденно приземлялись самолёты, в которых летели курильщики, не реагировавшие на требования команды.

Это было на рейсах, следовавших в Москву из Махачкалы и Ростова-на-Дону.