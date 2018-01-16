VistaNews.ru


В Ульяновске пьяный мужчина ночью напал на жену с топором

Сегодня, 12:34

По данным СМИ, в Ульяновске пьяный мужчина ночь с топором напал на свою жену. Инцидент зафиксирован в ноябре в Железнодорожном районе, проводится следствие.

По предварительным данным, супруги вернулись от гостей и легли спать. Около двух часов ночи женщина проснулась от удара по голове, оказалось ее пьяный муж стоял над ней с топором. Пострадавшая повернулась спиной, закрывая голову и шею, в результате мужчина лезвием топора нанес ей травмы в живот и бедра. Женщине удалось вырваться и закрыться в ванной, где она просидела на протяжении трех часов, ожидая, пока супруг успокоится.

Утром он собрался и уехал по своим делам, объясняя, что его поведение связано с ее недавней ночевкой вне дома. Как рассказывает пострадавшая, она ночевала у матери. Полиция задержала гражданина, проводятся следственные мероприятия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.