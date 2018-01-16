В Ульяновске пьяный мужчина ночью напал на жену с топором

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По данным СМИ, в Ульяновске пьяный мужчина ночь с топором напал на свою жену. Инцидент зафиксирован в ноябре в Железнодорожном районе, проводится следствие.

По предварительным данным, супруги вернулись от гостей и легли спать. Около двух часов ночи женщина проснулась от удара по голове, оказалось ее пьяный муж стоял над ней с топором. Пострадавшая повернулась спиной, закрывая голову и шею, в результате мужчина лезвием топора нанес ей травмы в живот и бедра. Женщине удалось вырваться и закрыться в ванной, где она просидела на протяжении трех часов, ожидая, пока супруг успокоится.

Утром он собрался и уехал по своим делам, объясняя, что его поведение связано с ее недавней ночевкой вне дома. Как рассказывает пострадавшая, она ночевала у матери. Полиция задержала гражданина, проводятся следственные мероприятия.