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Труп женщины обнаружен в одном из цехов завода в Чебоксарах

Сегодня, 12:27

На одном из заводов в Чебоксарах в цеху обнаружен труп женщины. Такая информация была распространена на заседании в мэрии.

На одном из заводов в Чебоксарах произошло чрезвычайное происшествие. В одном из цехов был обнаружен труп женщины. На место происшествия была вызвана следственная группа, которая провела все необходимые мероприятия. Информация о трагедии была доложена на заседании в мэрии начальником дежурно-диспечерской службы города Валерием Гладковым.

По имеющейся информации, инцидент произошел на Агрегатном заводе. Сотрудниками полиции установлено, что трагедия не имеет криминального характера. После проведения всех необходимых экспертиз и опроса свидетелей стало ясно, что пострадавшей стало плохо в рабочее время. Женщина упала прямо на рабочем месте и умерла. Пока не сообщается точная причина смерти.

На заседании в мэрии Чебоксар принято решение об усилении мер, которые направлены на обеспечение нормальных условий труда и здоровья работников предприятий. Выполнение данного распоряжения глава города берет лично под свой контроль.


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