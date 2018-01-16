В Ноябрьске младенец после клинической смерти находится в тяжёлом состоянии

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В Ноябрьске девятимесячный младенец, который пережил клиническую смерть, находится в очень тяжёлом состоянии. В данный момент мальчик находится в центральной городской больнице, где за его жизнь борются медики. Информацию об этом рассказала Виталий Орешкин, уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО.

По словам Виталия Орешкина, в данный момент с семьёй ребёнка проводится работа, специалисты продолжают собирать материалы. Но комиссия по делам несовершеннолетних всей необходимой информацией уже обладает. Чиновник отмечает, что это уже второй случай за небольшой отрезок времени, когда родители обращаются к врачам. В прошлый раз правоохранители проводили проверку, по факту нанесения малышу побоев. Но эта информация подтверждена не была.

Ранее семья мальчика не стояла в надзорных органах. О ребёнке, чьё сердце остановилось, стало известно 12 января, сам же инцидент случился 11-го. Медики прибыли спасать малыша через 4 минуты после вызова. На момент приезда врачей у мальчика не было признаков сердечно-лёгочная деятельность. Соответственно медики констатировали клиническую смерть. Реанимация продолжалась пол часа, в конечном итоге сердце ребёнка снова забилось.