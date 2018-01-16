В Хабаровске разыскивают 11-летнюю школьницу

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Полицейские Хабаровска разыскивают 11-летнего ребёнка, который пропал вчера, 15 января. По словам матери девочки, она после школы она не вернулась домой.

По сообщениям от УМВД края, в полицию обратилась мать 11-летней девочки, которая заявила, что её ребёнок пропал. По информации женщины, её дочь по окончанию учёбы в школе попросту не пришла домой. Мать девочки также добавила, что накануне между ними была сильная ссора.

В наше время поиском ребёнка занимаются несколько нарядов полиции, сотрудники управления МВД края, а также инспекторы по делам несовершеннолетних. Кроме этого, сегодня 15 января, к поискам ребёнка подключились и представители местных волонтёрских организаций.

В хабаровском управлении СК России была организована доследственная проверка по факту исчезновения 11-летней школьницы.