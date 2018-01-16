Пермские власти выделят материальную помощь пострадавшим от резни в школе

Сегодня, 11:36

Пермские власти намерены выделить из бюджета материальную помощь семьям пострадавших в результате инцидента в местной школе. Речь идёт о драке, в которой применялись ножи и другие виды холодного оружия. Информацию об этом сообщает Людмила Гаджиева, глава пермского Департамента образования.

По словам Людмилы Гаджиевой, материальную помощь окажут всем семьям пострадавших. В наше время, как добавляет чиновник, проводится процесс подготовки необходимых для этого бумаг и документов.

Гаджиева заявляет, что пермские власти постараются провести подготовку максимально быстро.