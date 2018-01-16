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"Аэрофлот" не пустил в самолет пассажира Пассажир Иван Калюжный, рассказал в фейсбуке, как "Аэрофлот" может добавить коричневого цвета к вашему отпуску. Мужчина задолго планировал отпуск на Пхукете и купил несколько билетов за 5 месяцев до вылета.

В день рейса на стойке регистрации мужчине и еще нескольким пассажирам объявили, что они никуда не полетят - у самолета технические проблемы. Менеджеры предложили пассажирам три стула: возврат денег, ожидание вылета (неизвестно когда), пересадка в Пекине (24 часа).

Сотрудники "Аэрофлота" не ответили, что за технические причины не дают самолету улететь, но внезапно в разговорах возникло слово овербукинг и все стало на свои места. Это когда продают билетов больше, чем мест в самолете.

Ничего страшного в овербукинге нет – зарубежные компании часто так делают, там даже в законах это прописано. Бывают, конечно, скандалы, как в "Юнайтед Эйрлайнс", когда пассажира просто выбросили из салона. Но это скорее исключение – овербукинг регулируется приличными компенсациями и плюшками для пассажиров. А в случае Ивана "Аэрофлот" не предложил вообще никакой компенсации. Даже за слетевшую оплату гостиницы. По закону все чисто - мы всегда кликаем на галочку и соглашаемся с условиями.