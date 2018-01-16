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В Москве проститутка-негритянка украла 50 миллионов в безработного клиента

Сегодня, 00:15

СМИ открыли секрет инициатора кражи у безработного москвича 50 миллионов рублей. Уникальным воришкой стала проститутка-негритянка, проделки которой попали на камеру в Сеть.

Полиция Москвы занимается расследованием кражи, которую совершила жрица любви. Потерпевшей стороной инцидента стал безработный местный житель столицы России, который решил получить услуги интима по всей программе. Встреча с проституткой-негритянкой состоялась на Ярославсском шоссе. Когда мужчина с путанной вошли в подъезд, их зафиксировала видеокамера, ранее там установленная с целью безопасности.

Как только сексуальные утехи были закончены, мужчина спокойно уснул, а проститутка, пользуясь вседоступностью в квартире, обследовала все злачные места и забрала финансовые сбережения своего клиента.

После того, как москвич проснулся и обнаружил пропажу, он призвал на помощь правоохранителей. Оперативники сразу принялись за дело. Они возбудили уголовное дело, сняли все нужные показания, запись с видеорегистратора. За несколько часов проститутка-негритянка оказалась в руках стражей порядка. В данный момент она уже в камере. Следствие продолжается.


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