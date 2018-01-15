Активист и политик Виктор Анпилов умер 15 декабря в 72 года

Вчера, 23:32

В социальной сети сообщили о том, что скончался Виктор Иванович Анпилов. Новость потрясла даже самые дальние уголки интернета, создав резонанс.

Глава политического блока «Трудовое движение» Виктор Анпилов не смог дальше противостоять инсульту. 28 декабря политик и активист от общественности скончался даже, не приходя в сознание. Известие о его трагической смерти было опубликовано на персональной странице российского политика. Пока что неизвестно, кто именно распространил эту жуткую новость. Также в тайне остается и дата официальных похорон Анпилова.

В интернете начался настоящий ажиотаж среди обозревателей и последователей «Трудового движения». На момент смерти активисту исполнилось всего 72 года. Есть догадка о том, что все сведения могут быть не слишком правдивыми. Информация минимальна, так как нет официально подтвержденной гипотезы.