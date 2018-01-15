В Подмосковье замерзли насмерть четверо человек

Вчера, 22:46

В Московской области в Истринском районе 12 января на полигоне было найдено четыре замерзших трупа. Это были тела двух женщин и двух мужчин.

Сообщается, что люди пытались согреться в самодельном укрытии. Но, как стало известно, это не помогло им. Люди лежали укрытыми в самодельные одеяла. Тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

На данный момент, личности устанавливаются и расследование ведется до сих пор.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились данные касательно морозов, одолевшими Россию на этой неделе. Синоптики сообщают о том, что температура воздуха упадет почти до - 12.