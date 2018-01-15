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В Воронеже возбуждено уголовное дело из-за избиения таксы

Вчера, 22:17

Пресс служба одного из отделений полиции сообщает о том, что в понедельник, 15 января, было возбуждено уголовное дело, причиной которого стала избитая собака породы такса.

Неизвестный избил собаку во дворе. В результате чего такса осталась без глаза. Данный инцидент происошел в августе 2017 года. Сотрудники полиции объявили о том, что должностные лица отказали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура отменила данный отказ и все-таки возбудило уголовное дело. Максимальное наказание 3 года, за избиение животных.


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