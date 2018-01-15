В Ленобласти женщина убила табуретом своего супруга

Вчера, 21:20

Трагедия в поселке Волхов Ленобласти потрясла своей историей окружающих. Женщина сначала угостила своего гражданского супруга алкоголем, а затем хладнокровно убила его ударом табуретки по голове.

В ночь с 13 на 14 января текущего года, когда все люди мирно праздновали знакомый всем праздник Старый Новый год, в городе Волхов произошло преступление с летальным исходом. В дома, находящемся на улице Крылова, сожители также решили отметить праздник, но исход этого торжества имел печальный финал. В процессе совместного распития спиртных напитков женщина изрядно угостила своего супруга крепким напитком.

Не отказывалась принимать их и сама хозяйка домовладения. В процессе праздничного ужина, между пьяными супругами вспыхнула ссора на бытовой почве. В итоге скандала, женщина очень обиделась, а после чего взяла в руки табурет и избила своего любимого. Получив серьёзные травмы от ударов тяжелым предметом мебели, мужчина скончался на месте происшествия. Скорая, которая приехала через несколько минут после вызова, уже не могла ничем помочь пострадавшему, лишь установила факт смерти.