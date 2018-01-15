Врачи рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в школе Перми

Вчера, 20:26

Врачи, работающие в детской клинике края, рассказали о самочувствии детей, оказавшихся жертвами резни в Перми. Сообщение сделал Дмитрий Антонов, возглавляющий больницу, где они размещены.

Он проинформировал, самочувствие девяти пациентов, которые являются учениками 4б, стабильно. По его сведениям, он находится с ними в постоянном контакте, делая плановые и неплановые обходы.

При этом его всегда сопровождает Анна Кузнецова, являющаяся уполномоченной по правам ребёнка.

Доктор сообщил, его мнение таково, что детям сейчас нет угрозы. С его слов, медиками полностью контролируется ситуация.

Антонов не отрицает, состояние учительницы и двух раненных детей продолжает оставаться тяжёлым. В то же время он полагает, оно смещается в сторону того, которое можно отнести к средней тяжести.

Со слов медика, виновники инцидента также госпитализированы. Их поместили в горбольницу №4.

Данные оптимистические сообщения главврача входят в резкий диссонанс с сообщениями Ксении Собчак. Эта кандидатка в главы РФ уже «похоронила» детей, получивших в Перми ножевые ранения.