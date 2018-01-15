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На Бийском маслоэкстрационном заводе произошел взрыв

Вчера, 20:17

15 января, на Бийском маслоэкстрационном заводе, в результате разгерметизации бака конденсата, произошел взрыв.

По результатам следствия удалось установить, что ЧП произошло во время обеда в 12:00. Пострадали только те, кто находился рядом с помещением, где расположен паровой котёл – место взрыва. Большинство сотрудников в момент перерыва находились за его пределами. По данным первоисточника, травмировались только двое, в результате расследования стало известно, что пострадавших было трое. Две сотрудницы забраны скорой помощью: медики зафиксировали ранение средней тяжести от осколков стекла и ожоги.

Сотрудники СУ СКР Бойска ведут расследование, опрашивая сотрудников Бийского маслоэкстрационного завода, и проводят осмотр места аварии.


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