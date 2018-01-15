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В Уфе пьяный мужчина решил, что должен "вызволить" манекенов из магазина

Вчера, 19:41

Вчера в воскресенье, 14 января в городе Уфа в одном из местных магазинов одежды произошла необычная ситуация. В помещение торговой точки пробрался мужчина и выбрасывал вещи через окна. Свидетели немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Преступником оказался 24-летний молодой человек. Сотрудники полиции и службы охраны сообщают о том, что парень является жителем Красноярска. Он разбил дверь и окно, затем начал выкидывать вещи и манекенов. Сотрудники правоохранительных органов также заявляют, что преступление случилось в 6:00. А молодой человек заявил, что разбил дверь потому, что ему показалось, что в магазине убивают людей.

На данный момент устанавливается сумма убытка. Молодой человек, ранее судимый за кражу, уже задержан. Следствие ведется.


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