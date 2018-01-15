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Собчак «похоронила» детей, пострадавших в Перми

Вчера, 19:22

Ксения Собчак практически «похоронила» детей, пострадавших в Перми при поножовщине в местной школе. Она выразила их родителям собственные соболезнования.

Шоу-вумен в своём аккаунте сообщила, что считает подобную ситуацию крайне жуткой. Одновременно ею были принесены соболезнования тем из родителей младшеклассников, кто при этом погиб.

В завершении сообщения она поведала о том, что в школах необходимо усиление безопасности.

Пикантность, а, одновременно, и трагичность состоит в том, что Собчак, популяризируя себя на каждом громком событии, не сочла нужным даже поинтересоваться, а были ли в Перми погибшие ученики.

Количество пострадавших – 15 человек. Трое из них, включая учительницу – в реанимации. Пока никто из них не погиб. За их жизни борются пермские медики.

Родители раненных школьников уже выразили в Сети своё возмущение подобным отношением кандидатки в президенты РФ к чрезвычайному инциденту.

В адрес Собчак уже отправлены сообщения о её, как минимум, «ошибке с неуместным пиаром». Та ответила, что и журналистам «свойственно ошибаться».


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  • Иван
    Вчера, 19:51

    Это просто ужас какой-то, что такое "чмо" пытается лезть во власть. Ее предел - новогодние корпоративы. Запредельная толерантность в нашей стране, граничащая с беспределом! Почему мы осуждаем скабрезные картинки Charlie Hebdo, а здесь кандидату ведь не в уборщицы, а в президенты - такое допустимо??? Ей на людей просто плевать!
    В предвыборную гонку в США за малейший намек на скандал - гнали метлой, а тут такое пренебрежение к людям? 
    Почему наши законы не ограждают граждан от поползновений во власть таких уродов-"кандидатов"?

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