Собчак «похоронила» детей, пострадавших в Перми

Вчера, 19:22

Ксения Собчак практически «похоронила» детей, пострадавших в Перми при поножовщине в местной школе. Она выразила их родителям собственные соболезнования.

Шоу-вумен в своём аккаунте сообщила, что считает подобную ситуацию крайне жуткой. Одновременно ею были принесены соболезнования тем из родителей младшеклассников, кто при этом погиб.

В завершении сообщения она поведала о том, что в школах необходимо усиление безопасности.

Пикантность, а, одновременно, и трагичность состоит в том, что Собчак, популяризируя себя на каждом громком событии, не сочла нужным даже поинтересоваться, а были ли в Перми погибшие ученики.

Количество пострадавших – 15 человек. Трое из них, включая учительницу – в реанимации. Пока никто из них не погиб. За их жизни борются пермские медики.

Родители раненных школьников уже выразили в Сети своё возмущение подобным отношением кандидатки в президенты РФ к чрезвычайному инциденту.

В адрес Собчак уже отправлены сообщения о её, как минимум, «ошибке с неуместным пиаром». Та ответила, что и журналистам «свойственно ошибаться».