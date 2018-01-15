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Россиянин «заплатил» 50 млн рублей за секс с негритянкой

Вчера, 19:10

Россиянин «заплатил» 50 млн рублей проститутке. 12 января мужчина познакомился с негритянкой, которая после своей прямой работы обчистила уставшего клиента. По факту кражи денег возбуждено уголовное дело.

В пятницу 12 января фармацевт познакомился с девушкой древней профессии. После уточнения цены услуг он привез путану в свою квартиру. После некоторого количества выпитого и «дела» мужчина уснул. Его спутница из Африки, пройдясь по квартире, своровала у него крупную сумму денег в размере 50 млн рублей.

Проснувшись, мужчина с вещами беглянки и отправился к правоохранителям. Преступницу лёгкого поведения поймали по горячим следам и все деньги вернулись к владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.


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