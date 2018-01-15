VistaNews.ru


В Казани в университете энергетики обрушился потолок из-за трубопровода

Вчера, 19:14

Сегодня, 15 января в Казанском Государственном Университете случилась чрезвычайная ситуация. Согласно ориентировочным данным, в здании прорвало канализационную трубу, которая расположена над потолком. В результате инцидента потолок частично обрушился и горячая вода залила почти весь первый эта.

Сообщается, что канализационная авария произошла на седьмом этаже корпуса "Д". По предварительным данным, опубликованным в средствах массовой информации, становится известно, что никто не пострадал. Все преподаватели и студенты остались целы. Занятия уже проводятся. Все проблемы устранены.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.