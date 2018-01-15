В Казани в университете энергетики обрушился потолок из-за трубопровода

Вчера, 19:14

Сегодня, 15 января в Казанском Государственном Университете случилась чрезвычайная ситуация. Согласно ориентировочным данным, в здании прорвало канализационную трубу, которая расположена над потолком. В результате инцидента потолок частично обрушился и горячая вода залила почти весь первый эта.

Сообщается, что канализационная авария произошла на седьмом этаже корпуса "Д". По предварительным данным, опубликованным в средствах массовой информации, становится известно, что никто не пострадал. Все преподаватели и студенты остались целы. Занятия уже проводятся. Все проблемы устранены.