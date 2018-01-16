В Башкирии погиб 6-летний мальчик, подавившийся конфетой

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В Башкирии в дни новогодних празднований погиб 6-летний мальчик, причиной чего стало то, что он подавился конфетой. Сообщение об этом активно распространяется посетителями местных соцсетей.

Согласно распространяемой ими информации, смертельной для мальчика стала конфета, извлечённая из новогоднего подарка. Взрослые не смогли спасти ребёнка.

Сейчас представителям регионального СК предстоит определить, что привело к смерти ребёнка. Для этого назначено проведение соответствующих экспертиз.

Трагедия произошла на территории Белорецка. К сожалению, смерти от подобных случайностей являются нередкими.

Как сообщается, малыша звали Матвеем. Он играл с братом и ел, при этом, конфеты из полученного от родителей подарка.

Внезапно он подавился и побежал к маме, находящейся в другой комнате, показывая, что задыхается. К сожалению, та ничем не смогла ему помочь и видела лишь то, как её маленький ребёнок умирает.

Специалисты сообщают, в данных случаях со взрослыми, в качестве экстренной меры 50 на 50 помогает следующее. Нужно повернуть задыхающегося к себе спиной, согнуть его в пояснице и нанести резкий сильный удар двумя большими пальцами точно в солнечное сплетение.