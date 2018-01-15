В Курске поисковики вызволили россиянина из цыганского рабства

Вчера, 18:04

В Курске, работающие в регионе поисковики, вызволили россиянина из цыганского рабства. Те, достаточно продолжительное время заставляли его работать на разнообразных стройках.

В основном, они происходили на территории Москвы. Сообщение об этом распространено воронежскими волонтёрами 15 января.

Как сообщается, Владимир Бунин поехал из Курска в направлении села Бунино. После этого он исчез и был объявлен в розыск. Пропавшего в прошлом году мужчину поисковики обнаружили именно в этом селе.

Мужчина проинформировал, что был похищен цыганами. Те, с применением силовых мер воздействия, заставляли его трудиться, как раба, на московских новостройках.

Ему обещали за это зарплату. Когда, по прошествии четырёх месяцев работы, этого ни разу не произошло, мужчина решился на побег пешим путём.

Когда водители попутных авто узнавали, что у него вообще нет средств, они отказывались его подвозить. Несмотря на это, мужчина смог добраться до родной стороны за два месяца, проходя ежедневно до 20 километров.

Поисковики нашли очень замёрзшего мужчину на остановке, где он пытался согреться от пронзительного ветра.

После обследования медиков, он уже отправлен домой.