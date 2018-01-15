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На камчатском судне найдены наркотики

Сегодня, 15:37

Уполномоченные из пресс-службы погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району сообщают о выявлении наркотиков на борту камчатского судна. Также были выявлены два моряка с признаками употребления подобных веществ. «Веселые» моряки направлены в наркологический диспансер для медэкспертизы.

Стало известно, что двоих членов экипажа судна из Камчатки принудительно доставили в наркодиспансер для проведения экспертизы. Предметом вопроса стало употребление мужчинами веществ «увеселительного» характера. Так, при осмотре судна сотрудники пограничной службы смогли обнаружить тайник с наркотиками и вдобавок на борту активно себя демонстрировали два человека. По факту ведется проверка, найденные порошки и смеси отправлены на экспертизу в профильные органы.

Нарушители своей вины не отрицают. Информацию предоставили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.


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