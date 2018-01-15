В Петербурге прооперировали малыша, с которым мать выпрыгнула с 8 этажа

Сегодня, 15:02

В Петербурге прооперировали малыша, с которым мать, держа его на руках, выпрыгнула из окна горящей квартиры на 8 этаже.

Его жизнь спасали врачи горбольницы №5, носящей имя Филатова. Именно к ним доставили 3-летнего мальчика, с которым мать выпрыгнула с высоты, поскольку не смогла другим путём покинуть горящую квартиру.

Состояние ребёнка по-прежнему тяжёлое. Он в реанимационном отделении. Врачи не решаются делать прогнозы. Мать малыша, которой 22 года, также в реанимации. Её состояние врачи тоже называют тяжёлым.

С подробностями инцидента, случившегося при пожаре на Софийской, 14, можно ознакомиться здесь.