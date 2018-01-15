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Две женщины не смогли пережить пластику в Татарстане

Сегодня, 12:05

Заместитель руководителя Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова рассказала о работе пластических хирургов региона. Также чиновница отметила, что получила около полусотни жалоб на врачей Татарстана и ей известно о двух летальных исходах после пластики. Одна женщина делала уменьшение желудка, а другая не смогла перенести анестезию.

Татарстан славился своими врачами и успехами в пластической хирургии в прошлом году. Подвести итоги 2017 года решила замглавы Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова. По словам чиновницы, врачи компетентно проводят все манипуляции и операционные вмешательства. Однако ведомство получило около полусотни жалоб на работников медицинской сферы.

Также былы рассмотрены и летальные случаи в истории Татарстана в 2017 году. Шайхутдинова рассказала о двух смертях женщин. Причины кончины обеих разные: одна из пациенток не смогла перенести анестезию, а другая не перенесла операцию по уменьшению желудка.


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