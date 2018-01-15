Напавших на пермскую школу №127 задержали

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Вооруженные ножами двое неизвестных совершили нападение на школу «127 в Перми. По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, ранены 8 детей и учитель. Злоумышленников задержали и проводится уточнение обстоятельств дела.

Двое неизвестных, совершивших вооруженное нападение на школу в Перми задержаны. Такую информацию сообщил общественности источник в правоохранительных органах Перми. Причиной задержания злоумышленников стало нападение на учителя 127 школы и ранение 8 детей учебного заведения. По факту правоохранители выясняют причины, мотивы нападения.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Ранее стало известно, что в Мотовилихинском районе проводилась операция по спасению жизней школьников, поскольку двое в масках с ножами орудовали на территории.

На месте событий присутствовали все службы. Также за ситуацией наблюдали и чиновники: Дмитрий Самойлов, Максим Решетников, Людмила Гаджиева, Людмила Серикова.

Ранее в Министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что восемь учеников и учительница получили ножевые ранения при нападении на школу.