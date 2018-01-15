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Технологический сбой произошел на ТЭЦ в Яровом

Сегодня, 10:11

В Яровом произошел технологический сбой на ТЭЦ. Авария привела к тому, что остановился один из котлов.

Сегодня, 15 января, произошел технологический сбой на теплоэлектроцентрали в Яровом. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС в Алтайском крае. Специалисты сообщают, что произошло снижение температуры подаваемого теплоносителя по улице Предзаводская, 1.

По имеющимся данным, поломка устраняется, опасности размораживания системы, которая обеспечивает теплоснабжение города нет. Ремонт планируют произвести в кратчайшие сроки и обеспечить теплом жителей населенного пункта.


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