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В Ленинградской области 5-летний ребёнок свалился в открытый люк

Сегодня, 10:59

В Ленинградской области в посёлке Шушары 5-летний ребёнок свалился в открытый люк. Инцидент имел место на проспекте Новогородском 14 января в 16:00 возле дома № 7. Ребёнок попросту не увидел опасность и оказался в люке.

Как сообщается, мальчик шёл домой с мамой по улице Школьной со своей сестрой. При этом он бежал недалеко от дороги и потерял равновесие и подскользнулся. Женщина сразу кинулась к яме. "Я только повернулась, а его и след простыл. Я сразу в ту сторону побежала. Смотрю в люк, его там нет. Полностью под водой оказался. Достаю за одежду, чтоб лицо на поверхности было. Хорошо, что подбежал прохожий и вытянул ребёнка", - рассказала мать ребёнка.

Мальчик физически не пострадал, но сразу находился в шоковом состоянии и не мог разговаривать. В городскую прокуратуру направлено письмо с просьбой разрешить данную ситуацию.


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