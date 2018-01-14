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В Петербурге под бомжом загорелся матрас

Вчера, 22:03

В Петербурге из-за непотушенного окурка обгорел бездомный. Под ним загорелся матрас.

В МЧС города Петербурга от жителей дома №8 Казнской улицы поступило сообщение о пожаре в цокольном помещении. В 18:30 пожарные потушили возгорание и вынесли из подвала молодого мужчину, который, очевидно, там проживал. В результате следствия стало ясно, что причиной возгорания стал непотушенный окурок. В момент, когда под бездомным загорался матрас, он спал и не смог добраться к выходу.

В НИИ «Скорой помощи», куда доставили пострадавшего, определили 3-4 степень ожога и отравление угарным газом. Мужчина в реанимации.


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