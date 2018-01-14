Жительницу Ростова терроризируют интимными фото в соцсетях

Вчера, 20:21

Жители Ростова-на-Дону обсуждают в местном сегменте социальных сетей ситуацию, в которой оказалась одна из горожанок, терроризируемая незнакомкой, настойчиво отправляющей ей свои интимные фото. Участники дискуссии предлагают различные способы разрешения проблемы.

Обсуждение началось с публикации в популярном городском сообществе истории одной из жительниц Ростова. Как отмечает автор поста, девушке добавилась в друзья незнакомка, которая предложила начать знакомство с целью общения. Сперва новая «подруга» вела себя нормально, но позже она внезапно начала навязывать непристойные темы для беседы, сопровождая сообщения своими фото интимного содержания. На требования прекратить свои действия, женщина, которая, как выяснилось, помимо прочего помолвлена с молодым человеком, принялась угрожать ростовчанке, продолжая слать ей голые снимки.

Пользователи по-разному отреагировали на данный пост. Кто-то советовал девушке обратиться к с жалобой администрации соцсети. Некоторые же участники обсуждения рекомендовали отыскать «подругу» и поговорить с ней лично.