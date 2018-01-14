В Калининграде на Нарвской пьяный упал с пятого этажа

Вчера, 19:54

Вчера жители улицы Нарвской стали свидетелями падения с пятого этажа в Калининграде. Мужчина, падая, оборвал веревки для белья и упал на припаркованную машину около 21:30 мск. В результате пьяный пострадавший получил ушиб позвоночника, перелом поясничных позвонков и тупую травму живота.

Очевидцы падения мужчины в Калининграде рассказали оперативникам, как произошло происшествие. По данным свидетелей, подвыпивший мужчина дебоширил в своей квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома. В ходе активных действий пьяного, он стал жертвой собственного падения.

Так, выпав с окна, он оборвал веревки для сушки белья и упал на припаркованный автомобиль под его окнами. В результате неосторожного поведения медицинские работники диагностировали у пострадавшего ушиб позвоночника, перелом поясничных позвонков и тупую травму живота.